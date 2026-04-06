ミュージシャンのポール・マッカートニー（８３）が、妻の故リンダ・マッカートニー（享年５６）さんが、１９７０年のビートルズ解散の苦難を乗り越える上でどのように支えてくれたかについて明かした。米ニュースサイト「ページ・シックス」が５日、報じた。ポールは最新ドキュメンタリー映画「ポール・マッカートニー：マン・オン・ザ・ラン」の中で、監督のモーガン・ネヴィルに対し、ビートルズ解散後の人生や、９８年に亡