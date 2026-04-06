●第12位〜第9位 金運を味方につけたいあなたへ──4月のマネー運を星座別に徹底チェック! お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は? ラッキーアクションや開運アイテムとともに、4月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。○第12位 射手座 「準備と見直し」がテーマです。上旬は気持ちが大きくなり浪費傾向に。あなたのお金の使い方や収支バランスを整えることで、後半が安定。生活習慣や仕事の