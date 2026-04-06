俳優の榊󠄀原郁恵が、12日放送のABCテレビ『華丸丼と大吉麺』(毎週日曜13:25〜13:55)に出演する。博多大吉同番組は、博多華丸・大吉が街を歩きながら、食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティ。12日は、博多大吉が人生で唯一ファンレターを出した相手だという榊󠄀原をゲストに迎え、沼津港を訪れる。一行がまず目を止めたのは、鮮やかな緑色のタルタルソースがかかった「あじたるサンド」。華丸が「(三島のわさ