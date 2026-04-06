柚月裕子の震災クライムサスペンスを舞台化した『逃亡者は北へ向かう』が、6月12日より東京芸術劇場シアターウエストにて上演決定。高橋怜也、波岡一喜らが出演する。【写真】『牙狼＜GARO＞TAIGA』神嶋里花、波岡一喜、瀬戸利樹の扮装ショットも『孤狼の血』『盤上の向日葵』などで知られる人気作家・柚月裕子が、地元・東北を舞台に描いた震災クライムサスペンス『逃亡者は北へ向かう』（新潮社刊）。震災という未曾有の状況