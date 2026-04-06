これは筆者自身の体験です。息子の5歳の誕生日に、私はいつものようにプレゼントを準備していました。けれどその朝ポストに入っていたのは、お友達からの「お誕生日おめでとう」の手紙。物ではなくても、心のこもったメッセージがこんなにも子どもを笑顔にするのだと気づかされました。贈り物の本当の意味を考え直した出来事です。 5歳の誕生日、ポストに入っていたもの 息子の5歳の誕生日は日曜日でした。私はいつも通