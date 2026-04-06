＜CHUMP!! FEST 2026＞が9月5日、神奈川・川崎クラブチッタにて開催される。同フェス出演21バンドが発表となった。JasonAndrewのRyosei(B/Vo)主催＜CHUMP!! FEST＞は、ライブハウス横浜B.B.STREETの周年イベントとして年に一度、川崎クラブチッタで開催されているフェスだ。シーンを背負って立つベテランから実力派の中堅、進境著しい若手まで、ジャンルレスなラインナップが高速タイムテーブルで展開されていく熱量の高さも特徴の