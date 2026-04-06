◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）カピリナ（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ダンカーク）が、函館スプリントＳに続く重賞２勝目を狙う。１週前追い切りで猛時計をマークした。美浦・Ｗコースで２走前からコンビを組む横山典弘騎手が騎乗し、６ハロン７７秒５（５ハロン６３秒０）―１２秒５。「それだけ体調がいいということでしょう」。田