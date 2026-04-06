ファンクバンド「SCOOBIE DO（スクービードゥ）」のドラマー・オカモト”MOBY”タクヤ(49)が3日、自身のインスタグラムを更新し、法政大学大学院に入学したことを明かした。 【写真】桜の木の下で妻と2ショット31年ぶりの入学式 東京・日本武道館で行われた入学式に出席した画像を掲載。「本日4月3日 #法政大学 大学院・英文専攻修士課程に入学しました。昨秋の社会人入試に合格、並行して昨秋から科目