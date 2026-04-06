各グループで第9節の全20試合が行われた明治安田J2・J3百年構想リーグは4月5日までに第9節の全試合が行われた。折り返しの順位が確定し、SNSでは「いわき首位ターンすばら」「（八戸が）ものの見事に最下位に転落」など、各チームの戦果に大きな注目が集まっている。WEST-Aでは、徳島ヴォルティスがFC大阪に1-0で勝利し、勝ち点21で1位となった。2位のカターレ富山は奈良クラブに5-2で快勝し、勝ち点18。3位の高知ユナイテッド