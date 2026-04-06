股下85センチで「グラドル摩天楼」の愛称を持つグラビアアイドル・緒方咲(31)が6日までに自身のインスタグラムを更新。レースアンバサダーとして活動することを報告した。 【写真】｢隙のない美しさ｣…サーキットの女神として再降臨 「ご報告2026年度、モッズレーシングガールズとしてレースアンバサダー活動します」と、自動車レースのSUPER GT(GT300クラス)参戦チӦ