渋川マリン水族館（玉野市渋川） 三菱重工マリタイムシステムズは4月6日、玉野市立海洋博物館（渋川マリン水族館）に、船を立体的に見ることができる新たなシステムを寄贈しました。 会社発足5周年を記念し、子どもたちに船を知ってもらい、興味を持ってもらおうと企画したものです。 寄贈したシステムには、スコープなど特別な機材を装着しなくても、画面に映ったものを立体的に見ることができる、ソニー