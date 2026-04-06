全長16メートルもある大型トレーラー。しかし、狭い曲がり角も…。タイヤ幅がギリギリのところも…。切り返しをしないと入らなそうな駐車スペースも、大きな車体がギリギリを攻めて難なく通過。どんなに狭い場所でも一発です。このトラックを運転しているのは、静岡市に本社があるトラック輸送大手・鈴与カーゴネットの秋山さんです。実は秋山さん…。（表彰式）「チャンピオンは鈴与カーゴネ