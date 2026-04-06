2026年5月1日（金）から公開の映画『プラダを着た悪魔２』日米同時公開に先駆け、4月6日（月）に六本木ヒルズ アリーナにて「来日スペシャルイベント」を開催！イベントには、ミランダ役のメリル・ストリープさんと、アンディ役のアン・ハサウェイさんが揃って登場 ！さらに、花束ゲストとしてグローバルグループ&TEAMのKさんもお祝いに駆けつけました 。会場が熱狂に包まれた、豪華来日スペシャルイベントの様子をレポートし