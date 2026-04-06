ライター・作家の中野タツヤ氏は2月17日、プレジデントオンラインで『「消費減税は私の悲願」は真っ赤なウソ…公式ブログ記事1000本を検証して判明「増税政治家･高市早苗」の正体』を公開。記事公開の当日、高市首相のブログは閲覧不可能になった。【動画を見る】《高市早苗首相のブログ1000本を検証》「“バブルみ”を感じさせる文体」から「役人の文章を写したよう」に…通読した中野タツヤ氏が語る、高市首相が「はっきりもの