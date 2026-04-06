俳優のメリル・ストリープ（76）、アン・ハサウェイ（43）が6日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の来日スペシャルイベントに参加した。【2ショット】これは興奮もの…！初来日となった“伝説のコンビ”、メリル＆アン今回の来日はグローバルプロモーションの一環で、メリル・ストリープは2016年以来、約10年ぶりの来日。アン・ハサウェイが映画プロモーションで