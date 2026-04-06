肝硬変患者の肝細胞を若返らせる再生治療に向け、長崎大などのチームが６日、臨床研究を開始したと発表した。５〜１０年後の実用化を目指しており、肝移植以外の新たな治療として期待される。長崎大病院肝胆膵（かんたんすい）・移植外科の江口晋教授らによると、肝臓の組織が硬くなって機能しなくなる「線維化」が進むことで肝硬変に至る。根本的な治療法は肝移植で、日本では年５００件程度行われているが、ドナー不足などで