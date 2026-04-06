〈《高市早苗首相のブログ1000本を検証》「“バブルみ”を感じさせる文体」から「役人の文章を写したよう」に…通読した中野タツヤ氏が語る、高市首相が「はっきりものを言うと嫌われる」と吐露するまでの経緯〉から続く2026年1月23日、衆院解散を宣言した高市早苗首相は「消費税減税は私の悲願」と語った。だが、ライター・作家の中野タツヤ氏が2月17日にプレジデントオンラインで公開した『「消費減税は私の悲願」は真っ赤なウ