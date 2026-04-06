目線を下に落としたまま移送される男。愛媛・今治市に住む無職の武田正寛容疑者（42）。同居する父・幸則さん（71）の首などを、刃物で突き刺し殺害した疑いが持たれています。事件があったのは3月31日。翌日、家を訪ねてきた長男が、上半身から血を流し倒れている幸則さんを見つけ消防に通報。その場で死亡が確認されました。警察によりますと武田容疑者は、事件の後、行方が分からなくなっていたといいます。その後、防犯カメラ