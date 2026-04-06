山の中で発見された子犬を保護して4年。泥だらけで怯えていた子犬が逞しく、そして優しく成長し、『ある任務』をしているようで…？感動的な奇跡の物語に絶賛の声が相次ぎ、「かっこいいぞ！！」「泣けてくる…」「素晴らしい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：山で拾われた『泥だらけの子犬』→保護してから４年後…噓のような『奇跡の物語』】 泥だらけの子犬の奇跡の物語 TikTokアカウント「u