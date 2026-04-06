犬を連れてガソリンスタンドに寄って飼い主さん。すると、そこで出会った店員のお兄さんにわんこがメロメロになってしまい……。ふたりの微笑ましいやりとりはTikTokで反響が寄せられ、「お互い嬉しそうでほっこり」「スッゴい構って感！」「愛が溢れてる」といった声が寄せられました！ 【動画：ガソリンスタンドで出会った『店員のお兄さん』が、犬に…あまりにも微笑ましい『尊いやり取り』】 ガソリンスタンドに寄ったら…