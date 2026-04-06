楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で「ハウステンボス直営ホテル スペシャルオファー」を4月6日午前10時から28日午前9時59分まで実施している。ハウステンボスの直営ホテルを対象に、宿泊のみは最大15％、航空機＋宿泊は1万円、JR＋宿泊は5,000円を割り引くクーポンを配布している。クーポンの配布・利用は先着順となり、なくなり次第終了。宿泊期間は4月6日から9月30日チェックアウト分まで。対象ホテルと宿泊料金