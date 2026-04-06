りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は4日と5日、ホームで「ファイティングイーグルス名古屋」と対戦し、連勝しました。 4連勝中のヴェルカ。おとといのGAME1は、序盤、一進一退の攻防となります。 ペースをつかんだのは第2クオーター、ボールを奪ってからのブラントリーの速攻や、イヒョンジュンのレイアップなど、15点を連取。 試合の主導権を握り、52-37で前半を折り返します