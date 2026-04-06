少し残念なニュースとなりますが、ヴェルカを主力として支えてきた狩俣 昌也選手が、今シーズン限りでの現役引退を発表し、4日に会見を開きました。 （狩俣 昌也選手） 「体よりもメンタル的な部分が大きい。ファンの皆さんにシーズン中に発表したかった部分が大きい。会場に来てくれてうれしいし、そういう気持ちで今の時期に発表した」 シーズン終盤のタイミングで、引退を発表した狩俣 昌