人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）人の世話を焼くと感謝されそう。ただし親切の押し売りはNG。11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）芸術が感性にいい刺激を与えるかも。舞台芸術は特に◎。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）慎重になり過ぎて行動力