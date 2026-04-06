言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、スキルアップのための活動や、香り豊かな保存食、そして学校で習った漢字の知識に関連した言葉が登場します。全問正解を目指して、頭の体操をスタートしましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□れん□□せい□□よみヒント：お