お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。隠し子の存在を妻に疑われたエピソードを披露しました。【写真】真栄田賢の隠し子？西松屋のレシートで「隠し子いるでしょ」と疑われる真栄田さんは、相方の内間政成さんの娘が15歳の誕生日を迎えたことで「ウチの妻の話」を思い出したと言います。「内間の娘ちゃんが3歳のお誕生日の日。僕は仕事終わりに、近くの西松屋に行き、ぬいぐるみのプレ