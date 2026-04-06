スピードスケートの高木美帆（高ははしごだか）選手が引退会見に臨み、26年の競技生活を振り返りました。高木美帆選手（31）：自分が憧れたアスリート像をこの先4年間全うすることは、1年間も含めて厳しい。引退することを決断したと言うより受け入れた感じですね。姉の菜那さんやスノーボードの平野歩夢選手も駆けつけた、高木美帆選手の引退会見。高木美帆選手：五輪はどうしても勝ちたい場所。自分をここまで強くさせてくれたの