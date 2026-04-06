片側1車線の県道を走る1台のトレーラー。緩いカーブに差し掛かった瞬間、荷台部分が外れ近くの民家に突っ込みました。その瞬間に大きく吹き飛ぶ塀などの破片が衝撃の強さを物語っています。事故が起きたのは6日午前7時ごろの群馬・みどり市。トレーラーを運転していた男性から「台車が民家に衝突した」と110番通報がありました。近隣住民は「すっごい地響きみたいな」「ダーンって音がして」「慌てて出てみたらこの状態」などと話