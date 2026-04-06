左から：東大CASTメンバーの眞柄美咲さん、吉田葵さん、東京大学 大学院工学系研究科 化学生命工学専攻 教授の山東信介先生、東大CASTメンバーの横山愛子さんBME（Bio Medical Engineering：生体医工学）分野おける技術開発や技術交流などの促進と人材の育成を目的に幅広い助成事業を展開している中谷財団は、「“見えない体の代謝”を捉える〜次世代MRIが拓く未来医療〜」をテーマに、中谷賞大賞受賞者によるセミナーを3月24日に