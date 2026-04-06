兵庫県丹波市では、“春の妖精”と呼ばれるカタクリの花が見頃を迎えています。 空へ向かって薄紫色の花を広げるカタクリ。斜面一面を薄紫色に染め、じゅうたんのようになっています。丹波市の「清住かたくりの里」は関西最大級のカタクリの群生地で、1000平方メートルに広がるカタクリの花は、丹波市を代表する春の行楽地になっています。 気温の低いときは花を閉じ、日光を浴びて気温が上がると、花びらを反らすよ