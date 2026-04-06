高齢者らを狙い高い価格で物件を売りつけ、現金をだまし取った疑いで逮捕された不動産会社の代表ら9人が不起訴になりました。不動産会社の代表で暴力団幹部の40代の男性ら9人は2023年、当時85歳の男性と72歳の女性に対し、マンションを本来よりも高い価格で売りつけ、あわせておよそ6200万円をだまし取った疑いで2026年2月に逮捕されました。東京地検立川支部はこの9人について、4月3日付で不起訴処分としました。理由については「