3月、三重県の新名神高速道路で6人が死亡した追突事故で、6人の身元が明らかになりました。3月20日、三重・亀山市の新名神高速下りのトンネル内で、大型トラックが渋滞の車列に追突して3人の子供を含む6人が死亡しました。警察は6日午後、死亡したのが静岡・袋井市の松本幸司さん（45）と妻・恵梨子さん（42）、小学5年の莉桜さん（11）、小学2年の壮眞さん（8）、彩那さん（5）の一家と、埼玉・草加市の団体職員・高峰啓三さん（5