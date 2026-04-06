成田空港に到着し、笑顔で記念撮影をする南極観測隊員ら＝6日午後東南極・トッテン氷河沖での集中海洋観測を終えた第67次南極地域観測隊夏隊の隊員42人が、南極観測船「しらせ」経由地のオーストラリアから空路で成田空港に到着した。2月に帰国した隊員らと合わせ、67次夏隊全員が任務を終えた。夕方の混雑した到着ロビーで「おかえり」と書かれたうちわを掲げた家族や仲間らの出迎えを受け、隊員たちが笑顔を見せた。隊長の北