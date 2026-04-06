タレントのミッツ・マングローブ（50）は6日、大阪市内で音楽ユニット「星屑スキャット」の全国ツアー公演の合同取材会に出席。首の手術を受け休養中のマツコ・デラックス（53）について言及した。取材会の最後に「皆さん、ホントはマツコの具合とか聞きたいんでしょ？」と自ら切り出したミッツ。電話連絡はマメに取っているようで「ホント、何も変わってないって。皆さんが重病に仕立てあげたいみたいで」と笑わせた。マツ