ディスカウント店「ドン・キホーテ」を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＰＰＩＨ）は６日、首都圏を中心にスーパーマーケットなどを展開するオリンピックグループを買収すると発表した。スーパーは食品を強化した新業態の店舗などに転換し、店舗網を強化する。取得額は非公表で、買収は株式交換により実施し、完全子会社化は７月１日の予定。オリンピックグループは、スーパーのほか、ペット