特殊詐欺で12億円の巨額被害です。警察によりますと、愛媛県の80代の女性は2025年10月ごろから、石川県警などを名乗る男らからの電話やSNSのメッセージを信用し、2025年12月から2026年2月にかけて8回にわたり、指定された口座に約12億円を振り込みだまし取られたということです。男らは「あなたの財産を調査する必要がある」などとメッセージを送っていて、女性が送金したあと連絡が取れなくなったということです。警察は特殊詐欺