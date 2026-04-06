愛知県豊川市の病院で男性が倒れているのが見つかり、死亡が確認された事件で、発見の直前、男性の車が別の車2台に挟まれて停車していたことがわかりました。 【写真を見る】病院敷地内でイラン国籍の男性倒れ死亡 男性の車は新城PAで車2台に挟まれて停車していた 愛知 この事件は4月3日、豊川市民病院のロータリーにイラン国籍のアリレザ・シャーモラーディーさん（41）が倒れているのが見つかり