Ｊリーグは６日、「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（６月１３日、ＭＵＦＧ国立）に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票の途中経過を発表した。今回の中間発表は、投票開始日の２月６日〜３月３０日までの集計結果。現在の総得票数は約５００万票で、全選手中の最多得票は鹿島の守護神ＧＫ早川友基となっている。投票の受付は５月１１日までで、最終結果の発表は５月中旬に予定されている中間発表で