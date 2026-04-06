スピードスケート女子で、今季限りで現役を引退した高木美帆さんを日体大時代に指導した青柳徹氏（５７）が６日、スポーツ報知の取材に応じ、第２の人生の一つの選択肢として「研究者向き」と太鼓判を押した。高木さんは１３年に日体大に入学。卒業後も２２〜２３年シーズンまで大学の職員、助手として活動してきた。自身も五輪に４度出場した青柳氏は教え子を「唯一無二のスケーター。十年に一人というレベルじゃない。彼女以