大学生お笑い日本一を決める「マイナビｐｒｅｓｅｎｔｓ笑学祭２０２６」が開催されることが６日、発表された。未来のお笑い界を担う若手人材の発掘・育成を目的とした大学生のお笑い賞レース。今年で第３回を迎え、現役大学生であれば誰でも参加できる（事務所・養成所所属は不可）。お笑いサークルの所属有無を問わず全国からエントリーでき、第１回は５３０組、第２回は８５１組が参加した。予選は東京、大阪、名古屋、