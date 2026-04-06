名古屋市は6日、堀川など中小の河川の浸水想定区域を反映した新たな洪水ハザードマップを公開しました。公式ウェブサイトで公開されたハザードマップは、熱田区などを流れる堀川や新堀川、天白区などを流れる植田川など14の中小河川の浸水想定区域が追加されています。これに伴い、市内におよそ750カ所ある指定避難場所のうち、9カ所で避難先の階数などを変更したほか、北区の青少年交流プラザなど4カ所は河川が