お笑いコンビ・2丁拳銃の小堀裕之さんの息子・小堀響己(こほり・ひびき)さん（19歳）が5日、自身のX(旧ツイッター)を更新。4月から吉本興業所属になったことを発表しました。【写真を見る】【 2世タレント 】親子2ショット写真披露し吉本入り発表「父いじり全然OK」「絶対に親父を越える芸人に」響己さんは同い年で同期である、よしの大地さんとのコンビ『ウェスタンジーニャ』を2025年に結成。今回の投稿の冒頭「4月から吉本興業