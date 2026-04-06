俳優でモデルの土屋アンナが、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10に出演し、飾らぬ日常を披露した。【写真】自宅を大公開！すっぴんで子どもの世話をする土屋アンナ気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、モデルや俳優、ロックミュージシャンなどさまざまな顔を持ち、私生活では4人の子どもを育てる土屋が登場。自宅を訪れた番組スタッフを「お化粧しようと思ったけど…、こ