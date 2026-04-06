トランプ大統領と良好な関係にあるとされるイタリアのメローニ首相が、NATO＝北大西洋条約機構を批判するトランプ氏に対し「今回は意見が違う」と地元メディアに語りました。イタリアのメローニ首相は、カタールやサウジアラビアを訪問し、原油やガスをめぐる安全保障について協議しました。メローニ首相は、アメリカのトランプ大統領と良好な関係とされていますが、イランへの攻撃については「国際法の範囲外」だと非難しています