夏の甲子園大会で優勝経験のある強豪、西日本短大付属高（福岡県八女市）の野球部監督を務めていた西村慎太郎教諭（54）が、昨年10月に学校側から就業規則違反を理由に監督解任の懲戒処分を受けたのは不当だとして、地位確認を求めた福岡地裁の労働審判で調停が成立せず、訴訟に移行することが6日、教諭側への取材で分かった。代理人弁護士によると、甲子園球場で開かれた昨春の選抜大会出場に必要な資金を部の父母会から募り