ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は6日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。SGオーシャンカップ（7月28日〜8月2日、びわこ）出場に必要なオーシャンポイント（G1、G2の優勝戦進出ポイントと完走ポイントの合計。昨年5月から今年4月末までが選考期間）もかかっていた西岡顕心（24＝香川）が、ノルマと決めていた優勝戦進出を果たした。豊田健士郎が鮮やかに突