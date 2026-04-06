日本野球機構（NPB）と12球団によるプロ野球実行委員会が6日、東京都内で行われ、準々決勝で敗れたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）についての報告が行われ、出場選手や首脳陣に代表運営の改善点などの調査を実施することを確認した。聞き取りは既に始まっており、NPBの中村勝彦事務局長は「こういうことを直した方がいいとか、いいところ、悪いところについて聞いて回る」と説明した。また、井端弘和監督とは5月末