冬季五輪で日本勢最多のメダル１０個を獲得したスピードスケート女子の高木美帆さん（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が６日、東京都内で現役引退の記者会見を開き、「後悔や後戻りしたいと思うことはない。幸せなスケート人生を歩めた」と笑顔で語った。１５００メートルで世界記録を持ち、ワールドカップの個人種目では日本勢最多の３８勝を挙げた。五輪は１５歳で代表入りした２０１０年バンクーバーから今年２月のミラノ・