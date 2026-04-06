日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団による実行委員会が５日、都内で行われ、３月に開催されたＷＢＣについて、榊原定征コミッショナーから１２球団に謝意が述べられた。大会は史上ワーストのベスト８で敗退。大きな目標として掲げてきた連覇はかなわなかったが、過去最高と言われたチーム編成を実現させた日本代表の井端弘和監督や選手を送り出した１２球団への感謝が伝えられたという。覇権奪回に向けて、すでに日本