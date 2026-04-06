ミスSPA!2025グランプリ・三木優彩さんのSPA!デジタル写真集「ミスSPA!2025／三木優彩黒猫フェイスの柔軟美ボディ」（扶桑社）がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】大人フェロモンがあふれ出すミスSPA!2025の三木優彩さん同作は、毎年恒例となっているグランプリ受賞者による沖縄でのグラビア撮影を敢行したもので、スレンダーで美しいプロポーションが収められています。表紙には、真っ赤なランジェリー姿で熱っぽ